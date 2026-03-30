Pat’nat parcours fléché Bonn’Art Café Bonnes

Pat’nat parcours fléché

Bonn’Art Café 40 route des truffières Bonnes Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-07

Partez, en autonomie, à la découverte du patrimoine de Bonnes à travers un parcours fléché type Terra aventura

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Bonn’Art Café 40 route des truffières Bonnes 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 23 21 92 referentjeunesse.loison@gmail.com

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English :

Set off on your own to discover the heritage of Bonnes on a signposted Terra aventura-type trail

L’événement Pat’nat parcours fléché Bonnes a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme du Sud Charente