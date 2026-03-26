Pat’nat sortie oiseaux Ronsenac
Pat’nat sortie oiseaux Ronsenac mercredi 8 avril 2026.
Pat’nat sortie oiseaux
Périchoux Ronsenac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 07:00:00
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Venez nous retrouver au lieu dit Périchou pour une promenade matinale à la découverte des oiseaux, avec un guide nature, autour du dolmen de chez Vinaigre.
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Périchoux Ronsenac 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 23 21 92 polejeunesse-montmorelien@orange.fr
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English : Pat’nat sortie oiseaux
Come and join us at a place called Périchou for a morning walk to spot birds, led by a nature guide, around the dolmen at Chez Vinaigre.
L’événement Pat’nat sortie oiseaux Ronsenac a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme du Sud Charente