Patou fait son show sur les pistes ! SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Patou fait son show sur les pistes !
SAINT-LARY-SOULAN Domaine skiable Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Gratuit
Début : 2025-12-23 11:00:00
fin : 2025-12-23 13:00:00
2025-12-23
Patouland, c’est aussi en musique !
Tous les mardis, la station s’anime au rythme de Patou, la star incontestée de l’hiver ! Accompagné du DJ des neiges, il transforme les pistes en véritable dancefloor.
Entre musique entraînante, bonne humeur et ambiance givrée, préparez-vous à danser, chanter et profiter d’un moment unique sous le soleil (ou les flocons) de Saint-Lary !
English :
Patouland, it’s also music!
Every Tuesday, the resort comes alive to the rhythm of Patou, the undisputed star of winter! Accompanied by the snow DJ, he transforms the slopes into a veritable dancefloor.
With his lively music, good humor and frosty atmosphere, get ready to dance, sing and enjoy a unique moment under the Saint-Lary sun (or snow)!
German :
Patouland, das ist auch Musik!
Jeden Dienstag erwacht der Ort im Rhythmus von Patou, dem unbestrittenen Star des Winters, zum Leben! Zusammen mit dem Schnee-DJ verwandelt er die Pisten in einen echten Dancefloor.
Zwischen mitreißender Musik, guter Laune und einer frostigen Atmosphäre können Sie sich darauf vorbereiten, zu tanzen, zu singen und einen einzigartigen Moment unter der Sonne (oder den Schneeflocken) von Saint-Lary zu genießen!
Italiano :
Patouland ha anche la musica!
Ogni martedì, il comprensorio si anima al ritmo di Patou, la star indiscussa dell’inverno! Accompagnato dal DJ della neve, trasforma le piste in una vera e propria pista da ballo.
Con la sua musica vivace, il buon umore e l’atmosfera gelida, preparatevi a ballare, cantare e a godervi un momento unico sotto il sole (o la neve) di Saint-Lary!
Espanol :
Patouland también tiene música
Todos los martes, la estación se anima al ritmo de Patou, la estrella indiscutible del invierno Acompañado por el DJ de la nieve, transforma las pistas en una auténtica pista de baile.
Con su música animada, su buen humor y su ambiente gélido, prepárate para bailar, cantar y disfrutar de un momento único bajo el sol (o la nieve) de Saint-Lary
