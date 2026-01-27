Patouille & Co Onesse-Laharie
Patouille & Co Onesse-Laharie jeudi 12 février 2026.
Patouille & Co
Foyer rural Onesse-Laharie Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 14:00:00
fin : 2026-02-12 16:30:00
Date(s) :
2026-02-12
Le Ludobus s’arrête à Onesse-Laharie pour une journée ludique et créative dédiée aux enfants de 0 à 6 ans !
Patouillage sable, pâte à modeler, sable magique…
Fabrication de baume à lèvres avec Ma Natur.
Au programme
Ludobébé Ludopetit Patouillage
Un espace d’exploration sensorielle où les enfants manipulent, touchent, créent et expérimentent avec du sable, de la pâte à modeler, du sable magique… le tout en toute liberté !
L’après-midi Fabrication de baume à lèvres
Un atelier créatif et naturel, animé avec Ma Natur, pour fabriquer son propre baume à lèvres. Une activité ludique et éducative, accessible à tous.
Un moment convivial à partager en famille, pour éveiller les sens, stimuler la créativité et s’amuser ensemble ! .
Foyer rural Onesse-Laharie 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55
English : Patouille & Co
The Ludobus stops off at Onesse-Laharie for a fun and creative day for children aged 0 to 6!
Sand, clay, magic sand?
Lip balm making with Ma Natur.
