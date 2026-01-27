Patouille & Co Onesse-Laharie

Patouille & Co

Foyer rural Onesse-Laharie Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 14:00:00

fin : 2026-02-12 16:30:00

Date(s) :

2026-02-12

Le Ludobus s’arrête à Onesse-Laharie pour une journée ludique et créative dédiée aux enfants de 0 à 6 ans !

Patouillage sable, pâte à modeler, sable magique…

Fabrication de baume à lèvres avec Ma Natur.

Au programme

Ludobébé Ludopetit Patouillage

Un espace d’exploration sensorielle où les enfants manipulent, touchent, créent et expérimentent avec du sable, de la pâte à modeler, du sable magique… le tout en toute liberté !

L’après-midi Fabrication de baume à lèvres

Un atelier créatif et naturel, animé avec Ma Natur, pour fabriquer son propre baume à lèvres. Une activité ludique et éducative, accessible à tous.

Un moment convivial à partager en famille, pour éveiller les sens, stimuler la créativité et s’amuser ensemble ! .

Foyer rural Onesse-Laharie 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55

English : Patouille & Co

The Ludobus stops off at Onesse-Laharie for a fun and creative day for children aged 0 to 6!

Sand, clay, magic sand?

Lip balm making with Ma Natur.

