Patouille et gribouille hippocampe et Cie Place Julia Pont-Aven

Patouille et gribouille hippocampe et Cie

Place Julia Musée de Pont-Aven Pont-Aven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 09:30:00

fin : 2026-03-26 10:30:00

Date(s) :

2026-03-26

Hippocampe et compagnie découverte sensible de l’exposition avec l’artiste plasticienne Laëtitia Charlot. Ouvertes aux parents et aux assistant.e.s. maternel.le.s, ces deux séances ont lieu dans le cadre des semaines de la petite enfance.

Durée 45 minutes.

De 9 mois à 3 ans Accompagnement d’un adulte obligatoire. .

Place Julia Musée de Pont-Aven Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 2 98 06 14 43

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English : Patouille et gribouille hippocampe et Cie

L’événement Patouille et gribouille hippocampe et Cie Pont-Aven a été mis à jour le 2026-02-12 par OTC CCA