Patouille et touche à tout Rue Edmée Cottin Saffré

Patouille et touche à tout

Rue Edmée Cottin Multi-accueil Saffré Loire-Atlantique

Début : 2025-11-25 08:45:00

fin : 2025-12-09 11:00:00

2025-11-25 2025-12-09

Des activités d’éveil à partager pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents

Patouille, transvasement, motricité, éveil des sens, jeux de construction et de manipulation à construire selon les envies des familles.

Apporter une blouse

Parents enfants de 0-3 ans

Gratuit

Sans inscription .

Rue Edmée Cottin Multi-accueil Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 35 04 contact@csc-lamano.fr

English :

Early-learning activities for children aged 0-3 accompanied by their parents

German :

Gemeinsame Lernaktivitäten für Kinder von 0 bis 3 Jahren in Begleitung ihrer Eltern

Italiano :

Attività di apprendimento precoce per bambini da 0 a 3 anni da condividere con i genitori

Espanol :

Actividades de aprendizaje temprano para que los niños de 0 a 3 años compartan con sus padres

