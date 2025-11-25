Patouille et touche à tout Rue Edmée Cottin Saffré
Patouille et touche à tout Rue Edmée Cottin Saffré mardi 25 novembre 2025.
Patouille et touche à tout
Rue Edmée Cottin Multi-accueil Saffré Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 08:45:00
fin : 2025-12-09 11:00:00
Date(s) :
2025-11-25 2025-12-09
Des activités d’éveil à partager pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents
Patouille, transvasement, motricité, éveil des sens, jeux de construction et de manipulation à construire selon les envies des familles.
Apporter une blouse
Parents enfants de 0-3 ans
Gratuit
Sans inscription .
Rue Edmée Cottin Multi-accueil Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 35 04 contact@csc-lamano.fr
English :
Early-learning activities for children aged 0-3 accompanied by their parents
German :
Gemeinsame Lernaktivitäten für Kinder von 0 bis 3 Jahren in Begleitung ihrer Eltern
Italiano :
Attività di apprendimento precoce per bambini da 0 a 3 anni da condividere con i genitori
Espanol :
Actividades de aprendizaje temprano para que los niños de 0 a 3 años compartan con sus padres
L’événement Patouille et touche à tout Saffré a été mis à jour le 2025-11-03 par Pays Erdre Canal Forêt