Patouland Haribo au Pla d’Adet SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Patouland Haribo au Pla d’Adet SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan mercredi 24 décembre 2025.
Patouland Haribo au Pla d’Adet
SAINT-LARY-SOULAN Plateau de l’Ecole Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 12:00:00
fin : 2025-12-24 15:00:00
Date(s) :
2025-12-24
Animations pour les enfants draisiennes, jeux en bois !
Le lieu où s’amuser en famille !
Plateau de l’Ecole Pla d’Adet Gratuit .
SAINT-LARY-SOULAN Plateau de l’Ecole Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81
English :
Children’s entertainment: draisiennes, wooden games!
The place for family fun!
German :
Animationen für Kinder: Draisinen, Holzspiele!
Der Ort, an dem die ganze Familie Spaß haben kann!
Italiano :
Attività per bambini: draisiennes, giochi in legno!
Il luogo ideale per tutta la famiglia!
Espanol :
Actividades para niños: ¡drisiennes, juegos de madera!
¡El lugar ideal para toda la familia!
L’événement Patouland Haribo au Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-10-31 par OT de St Lary|CDT65