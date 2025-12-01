Patouland Haribo au Pla d’Adet SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Patouland Haribo au Pla d’Adet

SAINT-LARY-SOULAN Plateau de l’Ecole Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 12:00:00

fin : 2025-12-31 15:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Animations pour les enfants draisiennes, jeux en bois !

Le lieu où s’amuser en famille !

Plateau de l’Ecole Pla d’Adet Gratuit .

SAINT-LARY-SOULAN Plateau de l’Ecole Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

Children’s entertainment: draisiennes, wooden games!

The place for family fun!

German :

Animationen für Kinder: Draisinen, Holzspiele!

Der Ort, an dem die ganze Familie Spaß haben kann!

Italiano :

Attività per bambini: draisiennes, giochi in legno!

Il luogo ideale per tutta la famiglia!

Espanol :

Actividades para niños: ¡drisiennes, juegos de madera!

¡El lugar ideal para toda la familia!

L’événement Patouland Haribo au Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-10-31 par OT de St Lary|CDT65