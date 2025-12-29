Patouland Haribo au Pla d’Adet SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Patouland Haribo au Pla d’Adet

SAINT-LARY-SOULAN Plateau de l’Ecole Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-01 12:00:00

fin : 2026-02-01 15:00:00

2026-02-01

Animations pour les enfants draisiennes, jeux en bois !

Le lieu où s’amuser en famille !

SAINT-LARY-SOULAN Plateau de l’Ecole Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

Children’s entertainment: draisiennes, wooden games!

The place for family fun!

