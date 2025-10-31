Patouland Haribo au Pla d’Adet SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
SAINT-LARY-SOULAN Plateau de l’Ecole Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Gratuit
Début : 2026-02-18 12:00:00
fin : 2026-02-18 15:00:00
2026-02-18
Animations pour les enfants draisiennes, jeux en bois !
Visite de la mascotte Patou de 13h à 13h30.
Le lieu où s’amuser en famille !
SAINT-LARY-SOULAN Plateau de l’Ecole Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81
English :
Activities for children: draisiennes, wooden games!
Visit from mascot Patou from 1pm to 1:30pm.
The place to be for family fun!
German :
Animationen für Kinder: Draisinen, Holzspiele!
Besuch des Maskottchens Patou von 13 Uhr bis 13.30 Uhr.
Der Ort, an dem die ganze Familie Spaß haben kann!
Italiano :
Attività per bambini: draisiennes, giochi di legno!
Visita della mascotte Patou dalle 13.00 alle 13.30.
Il posto giusto per divertirsi in famiglia!
Espanol :
Actividades para niños: ¡drisiennes, juegos de madera!
Visita de la mascota Patou de 13:00 a 13:30.
El lugar ideal para divertirse en familia
