Patouland Haribo au Pla d’Adet SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Patouland Haribo au Pla d’Adet
SAINT-LARY-SOULAN Plateau de l’Ecole Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-02 12:00:00
fin : 2026-03-02 15:00:00
Date(s) :
2026-03-02
Animations pour les enfants draisiennes, jeux en bois !
Visite de la mascotte Patou de 13h à 13h30.
Le lieu où s’amuser en famille !
SAINT-LARY-SOULAN Plateau de l’Ecole Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81
English :
Activities for children: draisiennes, wooden games!
Visit from mascot Patou from 1pm to 1:30pm.
The place to be for family fun!
L’événement Patouland Haribo au Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-02-16 par OT de St Lary|CDT65