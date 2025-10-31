Patouland Haribo au Pla d’Adet SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Patouland Haribo au Pla d’Adet

SAINT-LARY-SOULAN Plateau de l’Ecole Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2026-03-04 12:00:00

fin : 2026-03-04 15:00:00

2026-03-04

Animations pour les enfants draisiennes, jeux en bois !

Visite de la mascotte Patou de 13h à 13h30.

Le lieu où s’amuser en famille !

SAINT-LARY-SOULAN Plateau de l’Ecole Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

Activities for children: draisiennes, wooden games!

Visit from mascot Patou from 1pm to 1:30pm.

The place to be for family fun!

German :

Animationen für Kinder: Draisinen, Holzspiele!

Besuch des Maskottchens Patou von 13 Uhr bis 13.30 Uhr.

Der Ort, an dem die ganze Familie Spaß haben kann!

Italiano :

Attività per bambini: draisiennes, giochi di legno!

Visita della mascotte Patou dalle 13.00 alle 13.30.

Il posto giusto per divertirsi in famiglia!

Espanol :

Actividades para niños: ¡drisiennes, juegos de madera!

Visita de la mascota Patou de 13:00 a 13:30.

El lugar ideal para divertirse en familia

