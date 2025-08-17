Pat’Patrouille présente Guignol goarem goz Plougastel-Daoulas

Pat’Patrouille présente Guignol goarem goz Plougastel-Daoulas dimanche 17 août 2025.

Pat’Patrouille présente Guignol

goarem goz Parking de Goarem goz Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-17 18:00:00

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-17

Spectacle de marionnettes au parking de Goarem goz!

La pat’patrouille présente Guignol !

45 minutes de spectacle.

et séance photo avec Stella

tarif 7€/pers .

goarem goz Parking de Goarem goz Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 6 60 78 03 10

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Pat’Patrouille présente Guignol Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2025-08-13 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole