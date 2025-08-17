Pat’Patrouille présente Guignol goarem goz Plougastel-Daoulas
Parking de Goarem goz Plougastel-Daoulas Finistère
Début : 2025-08-17 18:00:00
Spectacle de marionnettes au parking de Goarem goz!
La pat’patrouille présente Guignol !
45 minutes de spectacle.
et séance photo avec Stella
tarif 7€/pers .
goarem goz Parking de Goarem goz Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 6 60 78 03 10
