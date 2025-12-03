PATRIARKH ARKONA HATE AND GUESTS – SALLE VICTOIRE 2 St Jean De Vedas

PATRIARKH ARKONA HATE AND GUESTS Début : 2026-01-22 à 19:00. Tarif : – euros.

« The Prophet’s Source 2026 » : une tournée européenne incontournable avec en tête d’affiche le groupe de black metal orthodoxe Patriarkh, accompagné de la légendaire institution du pagan metal Arkona et des féroces vétérans polonais du death/black metal Hate.Cette programmation monumentale sera également soutenue par Halls of Oblivion et Sanity, qui apporteront une atmosphère variée et écrasante de pagan metal, de black metal et de metal extrême à travers l’Europe en janvier prochain.Les fans de metal extrême et païen peuvent s’attendre à une soirée d’une intensité implacable, à une atmosphère rituelle et à une puissance brute, alors que ces titans du genre s’unissent pour l’une des tournées les plus attendues de 2026.

SALLE VICTOIRE 2 2 RUE THEOPHRASTE RENAUDOT 34430 St Jean De Vedas 34