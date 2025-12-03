PATRICE CHÉREAU CINÉASTE — RÉTROSPECTIVE Cinéma du TNB Rennes 3 – 18 décembre Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

De La Reine Margot à Ceux qui m’aiment prendront le train, le cinéma de Patrice Chéreau est de nouveau en salle.

Lorsqu’il signe en 1974 le 1er des 10 longs métrages qui composent sa filmographie, Patrice Chéreau est déjà, à moins de 30 ans, reconnu comme ce prodigieux homme de théâtre qui ne cessera ensuite de s’affirmer. Et c’est bien par rapport au théâtre, avec et contre lui, qu’il construira dès lors aussi son parcours de cinéaste.

AU PROGRAMME

JUDITH THERPAUVE (1978)

L’HOMME BLESSÉ (1983)

HÔTEL DE FRANCE (1986)

LA REINE MARGOT (1993) – séance présentée par le comédien Jean-Hugues Anglade

CEUX QUI M’AIMENT PRENDRONT LE TRAIN (1997)

GABRIELLE (2004)

À l’occasion cette rétrospective, le TNB, en partenariat avec l’association _Transmission Chéreau_, propose un parcours autour du metteur en scène et réalisateur, à travers une rétrospective au Cinéma du TNB, une rencontre avec le comédien Jean-Hugues Anglade et une exposition qui retrace sa vie artistique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-03T13:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-18T23:59:00.000+01:00

https://www.t-n-b.fr/programmation/cinema/retrospective-patrice-chereau

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine