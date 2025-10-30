PATRICE ORTEGA LA COMÉDIE DE TOULOUSE Toulouse

LA COMÉDIE DE TOULOUSE 16 Rue Saint-Germier Toulouse Haute-Garonne

Un comédien seul en scène redonne vie à l’esprit mordant et poétique d’Alex Métayer à travers ses textes les plus savoureux.

Salle La Petite Comédie. Cette salle n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Entre humour caustique et tendresse, il jongle avec les absurdités du quotidien, les travers de notre société et les petites folies de la vie de couple.

Un moment de théâtre drôle et sensible, où l’héritage de Métayer se redécouvre avec jubilation ! 18.5 .

English :

A one-man show brings Alex Métayer?s biting, poetic wit to life through his most delightful texts.

Venue: La Petite Comédie. This venue is not accessible to people with reduced mobility.

German :

Ein Schauspieler, der allein auf der Bühne steht, erweckt den bissigen und poetischen Geist von Alex Métayer durch seine köstlichsten Texte zum Leben.

Saal: La Petite Comédie. Dieser Saal ist nicht behindertengerecht.

Italiano :

Un one-man show che dà vita all’arguzia poetica e pungente di Alex Métayer attraverso alcuni dei suoi testi più gustosi.

Luogo: La Petite Comédie. Questo luogo non è accessibile alle persone a mobilità ridotta.

Espanol :

Un espectáculo unipersonal que da vida al ingenio mordaz y poético de Alex Métayer a través de algunas de sus letras más sabrosas.

Lugar: La Petite Comédie. Este lugar no es accesible para personas con movilidad reducida.

