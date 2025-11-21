PATRICE PY DANS AU DELA DU REEL – LE JBK – CENTRE KDANCE Leguevin

PATRICE PY DANS AU DELA DU REEL Début : 2025-11-21 à 21:00. Tarif : – euros.

Et si votre esprit n’était plus tout à fait le vôtre…Bienvenue dans Au delà du réel, un spectacle où la frontière entre l’illusion et la réalité s’efface.Pendant plus d’une heure, l’hypnotiseur et mentaliste Patrice Py vous entraîne dans un voyage fascinant au coeur de votre subconscient.Pensées révélées, choix influencés, souvenirs déterrés… Ici, rien n’est laissé au hasard – ou presque.Préparez-vous à douter de vos certitudes et à voir l’impossible se produire sous vos yeux.Un spectacle interactif, drôle, troublant et inoubliable, où vous êtes les véritables héros de l’expérience.Artistes :Patrice PyMise en scène par :Patrice PyAuteur(s) :Patrice Py

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE JBK – CENTRE KDANCE 16 ALLEE DES CORDELIERS 31490 Leguevin 31