Patrice Simon expose à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage

Patrice Simon expose à l’espace Carnot

Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Début : 2026-03-23

fin : 2026-03-29

Du 23 au 29 mars 2026, à l’Espace Carnot de Châtelaillon-Plage, Patrice Simon présente une exposition d’aquarelles consacrée à la marcophilie marine et polaire, entre art pictural et mémoire des grandes explorations maritimes.

Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 40 61 13 aquarelle@patricesimon.fr

English :

From March 23 to 29, 2026, at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage, Patrice Simon presents an exhibition of watercolors dedicated to marine and polar marcophily, between pictorial art and the memory of great maritime explorations.

