Patrice Simon expose à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage
Patrice Simon expose à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage lundi 23 mars 2026.
Patrice Simon expose à l’espace Carnot
Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-23
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-23
Du 23 au 29 mars 2026, à l’Espace Carnot de Châtelaillon-Plage, Patrice Simon présente une exposition d’aquarelles consacrée à la marcophilie marine et polaire, entre art pictural et mémoire des grandes explorations maritimes.
.
Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 40 61 13 aquarelle@patricesimon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From March 23 to 29, 2026, at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage, Patrice Simon presents an exhibition of watercolors dedicated to marine and polar marcophily, between pictorial art and the memory of great maritime explorations.
L’événement Patrice Simon expose à l’espace Carnot Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage