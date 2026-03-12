Patricia Karagozian, Spirit of Swing Conservatoire Municipal Maurice Ravel PARIS
Patricia Karagozian, Spirit of Swing Conservatoire Municipal Maurice Ravel PARIS mardi 21 avril 2026.
Patricia Greenwood Karagozian, Spirit of Swing
Elèves en cycle spécialisé danse classique, contemporaine et jazz du CRR, des conservatoires municipaux du centre W. A. Mozart et du 12e Paul Dukas
Toufic Farroukh, musique
En collaboration avec le département jazz
Spectacle de danse du réseau des conservatoires de la Ville de Paris
Le mardi 21 avril 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-21T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-21T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-21T19:00:00+02:00_2026-04-21T20:30:00+02:00
Conservatoire Municipal Maurice Ravel 67 avenue Edison 75013 PARIS
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