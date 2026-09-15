Patricia Pagny Musée Sarret de Grozon Arbois

Informations pratiques

Arbois

Patricia Pagny

Musée Sarret de Grozon 9 Grande Rue Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Concerts dans le cadre des Journées européennes du patrimoine

Animés par Patricia Pagny, professeur de piano à la Horschule de Berne accompagnée par trois de ses élèves dans le cadre d’une master class.

Au programme de ces deux journées des œuvres de Mozart, Wyslivecek, Bach, Schumann, Rachmaninoff, Kapustin. Au piano, Patricia Pagny.

Samedi à Arbois :

14h au Musée Sarret de Grozon, deux minis concerts de 20 à 30 minutes.

16h et 16h15 au Salon des Mariés, deux concerts de 30 minutes.

17h à la salle du tribunal, concert de 45 minutes.

Dimanche à Salins-les-Bains :

11h à la salle du conseil, concert de 30 minutes

16h30 à la salle du conseil, concert de 1h30. .

Musée Sarret de Grozon 9 Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté pianos-en-arbois@mailo.com

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English : Patricia Pagny

L’événement Patricia Pagny Arbois a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA