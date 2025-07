PATRICK ADLER JE VOUS CROYAIS MORT (L’improviste) Brive-la-Gaillarde

PATRICK ADLER JE VOUS CROYAIS MORT (L'improviste) Brive-la-Gaillarde mercredi 20 août 2025.

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-08-20

fin : 2025-08-21

2025-08-20 2025-08-21

Quand une inconnue lui lance Je vous croyais mort ! , Patrick Adler éclate de rire il était mort… sans le savoir ! Sur scène, il revient plus vivant que jamais pour faire le bilan sans filtre de notre époque grands disparus, crises générationnelles, réseaux sociaux, wokisme, médias, tout y passe.

Entre imitations chantées et parlées, son humour mordant et son ironie acérée vous embarquent pour un voyage décoiffant.

À ceux qui le croyaient disparu, venez voir à quel point il est bien vivant… et prêt à vous faire tanguer !

A 20h30. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

