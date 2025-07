Patrick Brouelles au Mas Levigné Mas Levigné Maxou

Le 9 août 2025, au Mas Levigné, c’est la 5eme édition de la Patrick Brouelles. Encore une fois, la petite asso de Maxou propose une soirée au cœur des vignes avec concert et bons produits. Petit prix affiché pour garantir à tous l’accès à des groupes différents dans une ambiance familiale et festive. Des assiettes de charcuterie et de fromage, des sandwichs, du vin nature du vignoble, de la bière. Les choix sont le plus possible locaux et bio. Apéro de 19 à 21h accompagné par un DJ et les concerts commenceront à partir de 21h.

English :

On August 9, 2025, at Mas Levigné, it’s the 5th edition of the Patrick Brouelles. Once again, Maxou’s little association offers an evening in the heart of the vineyards, with concerts and good food. Prices are low, so everyone can enjoy a variety of bands in a festive family atmosphere. Plates of charcuterie and cheese, sandwiches, local wine and beer. Local and organic choices wherever possible. Aperitifs from 7 to 9 p.m., accompanied by a DJ, with concerts starting at 9 p.m.

Catering on site.

Wine: Mas Levigné

German :

Am 9. August 2025 findet auf Mas Levigné zum fünften Mal die Patrick Brouelles statt. Wieder einmal bietet der kleine Verein aus Maxou einen Abend im Herzen der Weinberge mit Konzerten und guten Produkten. Die Preise sind niedrig angesetzt, um allen den Zugang zu verschiedenen Gruppen in einer familiären und festlichen Atmosphäre zu garantieren. Es gibt Wurst- und Käseplatten, Sandwiches, Wein aus den Weinbergen und Bier. Die Auswahl ist so weit wie möglich lokal und biologisch. Aperitif von 19 bis 21 Uhr, begleitet von einem DJ. Die Konzerte beginnen ab 21 Uhr.

Verpflegung vor Ort.

Wein: Mas Levigné

Italiano :

Il 9 agosto 2025, Mas Levigné ospiterà la quinta edizione di Patrick Brouelles. Ancora una volta, la piccola associazione di Maxou propone una serata nel cuore dei vigneti, con un concerto e buon cibo. I prezzi sono contenuti per garantire a tutti l’accesso ai diversi gruppi in un’atmosfera di festa familiare. Piatti di salumi e formaggi, panini, vino e birra locali. Scelte locali e biologiche, ove possibile. Dalle 19.00 alle 21.00 ci sarà un aperitivo accompagnato da un DJ, mentre i concerti inizieranno alle 21.00.

Catering in loco.

Vino: Mas Levigné

Espanol :

El 9 de agosto de 2025, Mas Levigné acogerá la 5ª edición de Patrick Brouelles. Una vez más, la pequeña asociación de Maxou propone una velada en el corazón de los viñedos, con concierto y buena comida. Los precios se mantienen bajos para garantizar el acceso de todos a los diferentes grupos en un ambiente familiar y festivo. Platos de charcutería y queso, bocadillos, vino local y cerveza. Opciones locales y ecológicas siempre que sea posible. Habrá un aperitivo de 19:00 a 21:00, amenizado por un DJ, y los conciertos comenzarán a las 21:00.

Catering in situ.

Vino: Mas Levigné

