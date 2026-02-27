Patrick Bruel – Alors regarde 35 Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-07 20:00 –

Gratuit : non 39 € à 89 € 39 € à 89 € Billetterie : zenith-nantesmetropole.com/shows/PATRICK%20BRUEL-22174 Tout public

Concert L’album « Alors regarde » vient de fêter ses 35 ans.À l’occasion de ce bel anniversaire, Patrick Bruel nous donne rendez-vous pour un concert événement.Flash-back sur cet album mythique et cette tournée inoubliable.Après l’énorme engouement qu’a suscité la mise en vente des dates parisiennes, Patrick Bruel part en tournée en France, Suisse et Belgique en octobre et novembre 2026.Tiens, si on se donnait rendez-vous… pour quelques soirées exceptionnelles dès l’automne 2026.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

