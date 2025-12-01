Patrick Chanfray Advienne que devra | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Patrick Chanfray Advienne que devra | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand vendredi 19 décembre 2025.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-12-19 20:30:00
fin : 2025-12-19 21:50:00
2025-12-19
Venez voir Patrick Chanfray dans son spectacle Advienne que devra à la Comédie des Volcans à Clermont-Ferrand
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
English :
Come and see Patrick Chanfray in his show Advienne que devra at the Comédie des Volcans in Clermont-Ferrand
German :
Erleben Sie Patrick Chanfray in seiner Show Advienne que devra in der Comédie des Volcans in Clermont-Ferrand
Italiano :
Venite a vedere Patrick Chanfray nel suo spettacolo Advienne que devra alla Comédie des Volcans di Clermont-Ferrand
Espanol :
Venga a ver a Patrick Chanfray en su espectáculo Advienne que devra en la Comédie des Volcans de Clermont-Ferrand
L’événement Patrick Chanfray Advienne que devra | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-10-28 par Clermont Auvergne Volcans