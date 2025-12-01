Patrick Chanfray Advienne que devra | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Patrick Chanfray Advienne que devra | Comédie des Volcans

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-12-19 20:30:00
fin : 2025-12-19 21:50:00

2025-12-19

Venez voir Patrick Chanfray dans son spectacle Advienne que devra à la Comédie des Volcans à Clermont-Ferrand
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51  hello@comediedesvolcans.fr

English :

Come and see Patrick Chanfray in his show Advienne que devra at the Comédie des Volcans in Clermont-Ferrand

German :

Erleben Sie Patrick Chanfray in seiner Show Advienne que devra in der Comédie des Volcans in Clermont-Ferrand

Italiano :

Venite a vedere Patrick Chanfray nel suo spettacolo Advienne que devra alla Comédie des Volcans di Clermont-Ferrand

Espanol :

Venga a ver a Patrick Chanfray en su espectáculo Advienne que devra en la Comédie des Volcans de Clermont-Ferrand

