Patrick Chanfray : Advienne que devra Compagnie du Café-Théâtre Nantes jeudi 9 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 21:00 –

Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

One man show Dans ce pays premier consommateur d’anti-dépresseurs, il faut être heureux !Il faut être épanoui, en n’étant pratiquement pas envieux ;Il faut collectionner les réussites, grâce à nos erreurs ;Il faut manger bio, pour être malade un peu plus tard que prévu ;Il faut avoir des loisirs, mais responsables ;il faut rester soi-même, en étant comme tout le monde ;et surtout il faut se détendre, ok ?!Alors venez comme vous êtes, même si c’est pas la meilleure version de vous-même, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi tout nous pousse à sortir de notre zone de confort alors que l’on n’y est même jamais entré. Quoiqu’il en soit : Advienne que devra. Représentations du 7 au 11 avril 2026 à 21h

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/