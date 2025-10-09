Patrick Chesnais Rue Amiral Courbet Saint-Astier

Lettres d’excuses Patrick Chesnais déploie avec verve et humour toutes les variations de l’art de s’excuser… ou pas dans ses lettres d’excuses à des proches, à des amis, à des institutions, à des lieux et même à la vie. Un délice de sagesse, d’irrévérence et de drôlerie !

20h30

20h30, centre culturel

Tarifs 25 €-20 €. Sur réservation

La Fabrique 05 53 02 41 99 .

Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 41 99

German : Patrick Chesnais

« Entschuldigungsbriefe »: Patrick Chesnais entfaltet mit Verve und Humor alle Variationen der Kunst, sich zu entschuldigen oder auch nicht: in seinen Entschuldigungsbriefen an Verwandte, Freunde, Institutionen, Orte und sogar an das Leben. Ein Genuss an Weisheit, Respektlosigkeit und Komik!

20h30

Italiano :

« Lettres d’excuses »: Patrick Chesnais mette in campo tutte le varianti dell’arte di scusarsi o di non scusarsi con brio e umorismo: nelle sue lettere di scuse a persone care, amici, istituzioni, luoghi e persino alla vita stessa. Una delizia di saggezza, irriverenza e umorismo!

20h30

