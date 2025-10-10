PATRICK COUTIN + GEST Sète

PATRICK COUTIN + GEST Sète vendredi 10 octobre 2025.

PATRICK COUTIN + GEST

Sète Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Attention culte ! Patrick Coutin, le célèbre rockeur et chanteur de j’aime regarder les filles hymne aux amours juvéniles et tube des années 80 débarque à Sète

Attention culte ! Patrick Coutin, le célèbre rockeur et chanteur de j’aime regarder les filles hymne aux amours juvéniles et tube des années 80 débarque à SèteEn 1981 un ovni débarque dans le petit monde de la musique francophone. Alors que la mode est aux synthétiseurs, aux jolies voix et aux arrangements millimétrés, Coutin se pointe avec un album de rock minimaliste, tout droit, sortie des années 70, imprégné des influences du rock anglais et du rock Californien période Flower Power , mais qui porte aussi la rage, parfois l’asociabilité, en tout cas la provocation, l’humour et le tempo speedé du mouvement Punk. .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 06 communication@bazr.fr

English :

Cult attention! Patrick Coutin, the famous rocker and singer of « j?aime regarder les filles » (I like to look at girls), a hymn to youthful love and a hit in the 80s, comes to Sète

German :

Achtung, Kult! Patrick Coutin, der berühmte Rockmusiker und Sänger von « J?aime regarder les filles », einer Hymne an die jugendliche Liebe und ein Hit der 80er Jahre, kommt nach Sète

Italiano :

Attenzione al culto! Patrick Coutin, il famoso rocker e cantante di « j?aime regarder les filles », un inno all’amore giovanile e un successo degli anni ’80, viene a Sète

Espanol :

¡Atención culto! Patrick Coutin, famoso rockero y cantante de « j?aime regarder les filles », himno al amor juvenil y éxito de los años 80, viene a Sète

L’événement PATRICK COUTIN + GEST Sète a été mis à jour le 2025-09-17 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE