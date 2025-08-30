Patrick Fiori Plateau du Castella Pamiers
Patrick Fiori Plateau du Castella Pamiers samedi 30 août 2025.
Patrick Fiori
Plateau du Castella Avenue du Castella Pamiers Ariège
Tarif : 9 – 9 – 25 EUR
9 à 12€ en fosse, 25€ en gradins.
Début : Samedi 2025-08-30 21:00:00
fin : 2025-08-30 22:30:00
2025-08-30
Découvrez Patrick Fiori en concert à Pamiers ! Ne manquez pas cet événement plein de passion et d’énergie.
Plateau du Castella Avenue du Castella Pamiers 09100 Ariège Occitanie +33 5 61 67 52 52 info@pap-tourisme.fr
English :
Discover Patrick Fiori in concert in Pamiers! Don’t miss this event full of passion and energy.
German :
Erleben Sie Patrick Fiori live in Pamiers! Lassen Sie sich dieses Ereignis voller Leidenschaft und Energie nicht entgehen.
Italiano :
Scoprite Patrick Fiori in concerto a Pamiers! Non perdetevi questo evento pieno di passione ed energia.
Espanol :
¡Descubra a Patrick Fiori en concierto en Pamiers! No se pierda este evento lleno de pasión y energía.
L’événement Patrick Fiori Pamiers a été mis à jour le 2025-03-15 par Office de Tourisme des Portes d’Ariège Pyrénées