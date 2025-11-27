PATRICK FIORI – ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse

TAFOD ARIAN Début : 2026-03-20 à 20:30. Tarif : – euros.

LLEUWEN STEFFAN, GETHIN ELIS, NOLWENN KORBELLVOYAGE MUSICAL AUX RACINES DE LA MUSIQUE SACRÉE GALLOISEQuels sont les hymnes traditionnels gallois perdus ? Non officiels et exclus des recueils de cantiques religieux, ils sont remis au goût du jour par la chanteuse galloise Lleuwen Steffan.Tafod Arian (Langue d’Argent) est un spectacle multidimensionnel qui combine films et archives sonores pour créer une nouvelle musique. En 2024, l’artiste Lleuwen Steffan a parcouru les chapelles du Pays de Galles afin de faire découvrir au public gallois des hymnes gallois perdus. De manière inattendue, lors de ce voyage, elle a eu l’occasion d’entendre et d’enregistrer d’autres hymnes traditionnels interprétés par des membres du public désireux de les partager. Tafod Arian combine ces enregistrements avec ceux des archives sonores du Musée d’histoire galloise de St Fagans pour créer une nouvelle musique aux influences électroniques et acoustiques.Le multi-instrumentiste gallois Gethin Elis et la chanteuse et compositrice bretonne Nolwenn Korbell partageront la scène avec Lleuwen. Un film réalisé par Aled Victor accompagnera le spectacle.Tafod Arian rend hommage aux voix du passé, en fusionnant mélodies, paroles intemporelles, arrangements contemporains et interprétations sincères. Ce spectacle redonne vie à des enregistrements d’archives, permettant aux hymnes traditionnels du Pays de Galles, autrefois appréciés par la nation, de retrouver leur place sur les scènes galloises d’aujourd’hui. Laissez-vous transporter dans le temps, en reliant le passé et le présent, et plongez dans la beauté intemporelle de la musique sacrée galloise en 2025.Tout public

ESPACE GLENMOR – AMPHI RUE JEAN MONNET 29270 Carhaix Plouguer 29