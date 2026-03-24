Patrick Hemmerlé, Récital de piano

Salle des fêtes La Ferté-Loupière Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 16:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Patrick Hemmerlé est un pianiste français qui vit à Cambridge.

Formé au Conservatoire de Paris auprès de Billy Eidi, il y a obtenu le Premier prix en 2002, avant de poursuivre sa formation auprès de Nadine Wright, Joaquin Soriano, Ventsislav Yankov et Éric Heidsieck.

Lauréat des concours internationaux de Valence, Tolède, Épinal et Grosseto, ainsi que du Concours-festival répertoire pianistique moderne de Paris (CFRPM), Patrick Hemmerlé a également reçu des prix de meilleure interprétation d’œuvres de Chopin, Albeniz, Beethoven, Novák, Martin et Tchesnokov.

A Cambridge, il s’est bâti une clientèle fidèle. Il se produit dans de nombreux festivals en Angleterre et partout dans le monde. Ses récents engagements l’ont amené à New York, Berlin, Paris, Vienne, Prague et en Chine…et même à la Ferté-Loupière, où il revient cette année !

Il s’intéresse principalement aux grands compositeurs allemands et autrichiens tels que Bach, Beethoven, Schumann et Schubert. Reconnu pour l’originalité de ses programmes et la richesse de ses interprétations, il n’hésite pas programmer des œuvres de compositeurs méconnus tels que Vítezslav Novák, Frank Martin, Roger Ducasse ou Maurice Emmanuel.

Patrick Hemmerlé a enregistré plusieurs CD qui ont été très favorablement accueillis par la critique internationale, et lui ont valu une invitation à donner le concert d’inauguration de la société Novák, où il a interprété son oeuvre majeure, Pan, qui n’avait pas été entendue à Prague depuis 50 ans. .

Salle des fêtes La Ferté-Loupière 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 73 14 24 acanthe89@orange.fr

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English : Patrick Hemmerlé, Récital de piano

L’événement Patrick Hemmerlé, Récital de piano La Ferté-Loupière a été mis à jour le 2026-03-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !