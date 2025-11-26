PATRICK INGUENEAU – HALL DE L’ENTREPOT Le Haillan

PATRICK INGUENEAU – HALL DE L’ENTREPOT Le Haillan mercredi 26 novembre 2025.

FOUPatrick Ingueneau : écriture et composition, piano, chant, jeu / Fafiole Palassio : mise en scèneEmmanuel Faivre – Ronan Fouquet : son, lumièrePatrick Ingueneau chante, donne et dit des portraits de la folie ordinaire. En s’adressant à lui-même tout au long du spectacle, il crée son théâtre de l’absurde et trouve dans ses soliloques des espaces soupapes où le décalage et le rire l’emportent dans le mine de rien.« Ici, tous et toutes, à se dire que ce ne sont pas nous les fous, que peut-être ce sont les autres, ou encore que ce sont les autres qui ne sont pas assez fous. Rire de nos sagesses, de nos absurdités. Ici, face à nos dérives, à nos folies inquiétantes, celles qui nous brisent, puis, les revigorantes, celles qui nous grisent. Ici, Fou(s) de vie, Fou(s) d’amour, Fou(s) de joie. Aujourd’hui, dans nos apnées collectives, étriqués que nous sommes, restreints à être ce que l’on attend de nous : des êtres sans vagues ! » Patrick IngueneauProduction La Martingale

HALL DE L’ENTREPOT 13, rue Georges Clemenceau 33185 Le Haillan 33