Patrick Lagneau en dédicace Maison de la Presse Saint-Mihiel
Maison de la Presse 7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel
Samedi 2025-12-13 09:00:00
2025-12-13 12:00:00
2025-12-13
Séance de dédicaces de l’auteur Patrick Lagneau, qui présentera ses romans fantasy.Tout public
Maison de la Presse 7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est
English :
Signing session with author Patrick Lagneau, who will present his fantasy novels.
