Patrick Lagneau en dédicace Maison de la Presse Saint-Mihiel

Patrick Lagneau en dédicace

Maison de la Presse 7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Séance de dédicaces de l’auteur Patrick Lagneau, qui présentera ses romans fantasy.Tout public

0 .

Maison de la Presse 7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 45 34 52 hvandenbliek@gmail.com

English :

Signing session with author Patrick Lagneau, who will present his fantasy novels.

L’événement Patrick Lagneau en dédicace Saint-Mihiel a été mis à jour le 2025-12-07 par OT COEUR DE LORRAINE