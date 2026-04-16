PATRICK RONDAT THE BLACK LAB Wasquehal
PATRICK RONDAT THE BLACK LAB Wasquehal jeudi 16 avril 2026.
PATRICK RONDAT Début : 2026-04-16 à 20:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
THE BLACK LAB 8, RUE DES CHAMPS 59290 Wasquehal 59
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