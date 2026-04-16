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PATRICK RONDAT THE BLACK LAB Wasquehal

PATRICK RONDAT THE BLACK LAB Wasquehal

PATRICK RONDAT THE BLACK LAB Wasquehal jeudi 16 avril 2026.

Lieu : THE BLACK LAB

Adresse : 8, RUE DES CHAMPS

Ville : 59290 Wasquehal

Département : 59

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 20:00

PATRICK RONDAT Début : 2026-04-16 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

THE BLACK LAB 8, RUE DES CHAMPS 59290 Wasquehal 59

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