PATRICK SEBASTIEN BASCALA Bruguières

PATRICK SEBASTIEN

BASCALA 12 Rue de la Briqueterie Bruguières Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 20:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Entre rire, tendresse et souvenirs, Patrick Sébastien propose avec Hommages et dessert un spectacle original et profondément personnel. Dans ce one music man show , il mêle chansons, imitations, confidences et clins d’œil à l’actualité.

Chaleureux, drôle, parfois émouvant, ce spectacle est à l’image de l’artiste libre, direct, populaire et sincère. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous ceux qui aiment les grands artistes, les bons mots, les chansons à texte… et la fête. .

BASCALA 12 Rue de la Briqueterie Bruguières 31150 Haute-Garonne Occitanie

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English :

With Hommages et dessert, Patrick Sébastien offers an original and deeply personal show that combines laughter, tenderness and memories. In this one music man show , he mixes songs, imitations, confidences and winks at current events.

L’événement PATRICK SEBASTIEN Bruguières a été mis à jour le 2026-01-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE