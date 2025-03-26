PATRICK SEBASTIEN – ESPACE ENCAN – Auditorium La Rochelle

PATRICK SEBASTIEN Début : 2025-12-12 à 20:00. Tarif : – euros.

Hommages et dessert, le nouveau spectacle de Patrick Sebastien.Des chansons originales, des imitations, des confidences. Entre rire et tendresse, Patrick Sebastienrend hommage à ceux qui ont enchanté sa mémoire et la vôtre.De Coluche à Bourvil et De Funes, de Nougaro à Gainsbourg, de Brassens aux Tontons Flingueurs,entre autres, un « one music man show » où se mêlent l’actualité et la nostalgie.Original, drôle, émouvant, le spectacle le plus personnel et le plus attachant de Patrick Sebastien.

ESPACE ENCAN – Auditorium QUAI LOUIS PRUNIER 17000 La Rochelle 17