PATRICK SEBASTIEN – LE PALAIS D’AURON Bourges

PATRICK SEBASTIEN Début : 2026-01-13 à 20:30. Tarif : – euros.

SHOWS AND CO PRÉSENTE : PATRICK SEBASTIENLe spectacle 1h45 de spectacleHommages et dessert, le nouveau spectacle de Patrick Sébastien.Des chansons originales, des imitations, des confidences. Entre rire et tendresse, Patrick Sébastien rend hommage à ceux qui ont enchanté sa mémoire et la vôtre.De Coluche à Bourvil et De Funes, de Nougaro à Gainsbourg, de Brassens aux Tontons Flingueurs, entre autres, un « one music man show » où se mêlent l’actualité et la nostalgie.Original, drôle, émouvant, le spectacle le plus personnel et le plus attachant de Patrick Sébastien.

LE PALAIS D’AURON 7 BD LAMARCK 18000 Bourges 18