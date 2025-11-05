PATRICK WATSON – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne

PATRICK WATSON – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne mercredi 5 novembre 2025.

PATRICK WATSON Début : 2025-11-05 à 19:30. Tarif : – euros.

Patrick Watson est un chanteur, pianiste et compositeur basé à Montréal. Il invente despaysages musicaux étonnants qui s’harmonisent avec des sons organiques et des textures électroniques. Ce savant mélange se traduit en de sublimes balades soutenues par des instrumentations rock et une voix omniprésente. Patrick Watson, lauréat du Polaris Music Prize (Canada, 2007) et plusieurs fois nominé aux JUNO ainsi qu’au Polaris, a tourné sur tous les continents avec son groupe, mais aussi avec des orchestres symphoniques qui ont donné une nouvelle dimension et une plus grande ampleur à sa musique. Patrick Watson a par ailleurs composé plusieurs bandes originales pour le cinéma et la télévision.

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69