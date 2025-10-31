Patrick Watson STEREOLUX Nantes

Patrick Watson Vendredi 31 octobre, 20h00 STEREOLUX Loire-Atlantique

Début : 2025-10-31T20:00:00 – 2025-10-31T23:00:00

Fin : 2025-10-31T20:00:00 – 2025-10-31T23:00:00

Les compositions du québécois sont à la fois introspectives et vastes. Une symphonie du “silence”, mélancolique et poétique, avec des mélodies bouleversantes et des orchestrations d’un raffinement rare. Close To Paradise.

STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

