Patrimoine à vélo Fay-de-Bretagne dimanche 21 septembre 2025.

Fay-de-Bretagne Loire-Atlantique

Début : 2025-09-21 08:30:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Patrimoine à vélo Roulez, découvrez, partagez ! au boulodrome par un collectif composé

d’association, de partenaires publics et privés

Parcours en vélo, prêt de vélo à assistance électrique, atelier réparation, test de moyens de

déplacement inclusifs,

Atelier proposé par la commune de Fay-de-Bretagne, dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale. .

Fay-de-Bretagne 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 87 42 18 mairie@faydebretagne.fr

English :

Heritage by bike

German :

Kulturerbe auf dem Fahrrad

Italiano :

Patrimonio in bicicletta

Espanol :

Patrimonio en bicicleta

