Patrimoine à vélo Fay-de-Bretagne
Patrimoine à vélo Fay-de-Bretagne dimanche 21 septembre 2025.
Patrimoine à vélo
Fay-de-Bretagne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 08:30:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-21
Patrimoine à vélo
Patrimoine à vélo Roulez, découvrez, partagez ! au boulodrome par un collectif composé
d’association, de partenaires publics et privés
Parcours en vélo, prêt de vélo à assistance électrique, atelier réparation, test de moyens de
déplacement inclusifs,
Atelier proposé par la commune de Fay-de-Bretagne, dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale. .
Fay-de-Bretagne 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 87 42 18 mairie@faydebretagne.fr
English :
Heritage by bike
German :
Kulturerbe auf dem Fahrrad
Italiano :
Patrimonio in bicicletta
Espanol :
Patrimonio en bicicleta
L’événement Patrimoine à vélo Fay-de-Bretagne a été mis à jour le 2025-08-27 par Pays Erdre Canal Forêt