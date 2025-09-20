Patrimoine architectural au Fablab Espace Boris Vian Montluçon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Présentation du travail réalisé par les maxi makers concernant une maison de l’architecte montluçonnais Pierre Diot. Tout public. Pas d’inscription.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux, 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Journées européennes du patrimoine 2025
Ministère de la Culture