Patrimoine architectural de Beauport Pays de la canne Usine de Beauport, Port Louis Port-Louis

Patrimoine architectural de Beauport Pays de la canne 19 – 21 septembre Usine de Beauport, Port Louis Guadeloupe
Entrée gratuite, balade en train payant (appelez l’accueil pour les précisions tarifaires)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-19T16:00:00 – 2025-09-19T21:00:00
Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T21:00:00
• Vendredi 19/09 : visite guidée par les animateurs de Beauport avec les écoles – comment et avec quoi construisait-on les moulins et comment vivaient les 1er colons ?
• Samedi 20/09 : visite guidée pour le tout public assuré par Mr PAUL Joel (directeur adjoint du CAUE) – La case créole, un métissage architecturale
• Dimanche 21/09 : visite guidée pour le tout public – Du moulin à bête au moulin à vent, l’atout majeur de la sucrerie
Usine de Beauport, Port Louis 97117 port louis Port-Louis 97117 Guadeloupe

Ancienne habitation sucrière, transformée en usine sucrière au 19è siècle, ce site historique abrite 2 formidables bâtisses du temps passé qui permettront aux jeunes et moins jeunes de se (re)-plonger grâce à la visite commentée dans une époque d'un autre temps. Le site a un grand parking et est accessible aux PMR. Station de bus à proximité pour une arrivée en transport urbain.
