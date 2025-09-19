Patrimoine architectural de Beauport Pays de la canne Usine de Beauport, Port Louis Port-Louis

Entrée gratuite, balade en train payant (appelez l’accueil pour les précisions tarifaires)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T16:00:00 – 2025-09-19T21:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T21:00:00

• Vendredi 19/09 : visite guidée par les animateurs de Beauport avec les écoles – comment et avec quoi construisait-on les moulins et comment vivaient les 1er colons ?

• Samedi 20/09 : visite guidée pour le tout public assuré par Mr PAUL Joel (directeur adjoint du CAUE) – La case créole, un métissage architecturale

• Dimanche 21/09 : visite guidée pour le tout public – Du moulin à bête au moulin à vent, l’atout majeur de la sucrerie

Usine de Beauport, Port Louis 97117 port louis Port-Louis 97117 Guadeloupe Guadeloupe 0590 30 03 20 Ancienne habitation sucrière, transformée en usine sucrière au 19è siècle, ce site historique abrite 2 formidables bâtisses du temps passé qui permettront aux jeunes et moins jeunes de se (re)-plonger grâce à la visite commentée dans une époque d’un autre temps. Le site a un grand parking et est accessible aux PMR. Station de bus à proximité pour une arrivée en transport urbain.

Beauport