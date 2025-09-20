Patrimoine Architectural de la Bastide Marin Bastide Marin – Centre d’interprétation du Matrimoine Méditerranéen La Ciotat

Patrimoine Architectural de la Bastide Marin Bastide Marin – Centre d’interprétation du Matrimoine Méditerranéen La Ciotat samedi 20 septembre 2025.

Patrimoine Architectural de la Bastide Marin 20 et 21 septembre Bastide Marin – Centre d’interprétation du Matrimoine Méditerranéen Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Inscrite au Monument Historique en 2013, la maison présente toutes les caractéristiques architecturales communes aux bastides aixoises et marseillaises du 17ème siècle. (escalier à double révolutuion sur trois niveaux, cheminées monumentales en plâtre de style baroque.

Mediation assurée sur place afin de découvrir le patrimoine architectural de la Bastide Marin.

Bastide Marin – Centre d’interprétation du Matrimoine Méditerranéen 1943 Avenue Guillaume Dulac, 13600 La Ciotat, France La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0665278439 http://www.bastide-marin.eu La Bastide Marin est un monument historique en restauration. Elle est Centre d’interprétation du « Matrimoine Méditerranéen ». Ce concept symbolise l’union entre la Terre mère et la Mer Méditerranée “Mare Nostrum”.

Demeure de navigateurs au long cours, elle était au cœur d’un grand espace agraire où vignes et oliviers fournissaient des récoltes importantes.

Vous y découvrirez un patrimoine architectural de plus de 4 siècles : une Maison de Maître et une ferme. L’écrin naturel, restauré par les membres de l’association La Ciotat, il était une fois est un écolieu qui abrite une ferme pédagogique. Il est également refuge LPO composé de plusieurs jardins aménagés, secrets et harmonieux.

Inscrite au Monument Historique en 2013, la maison présente toutes les caractéristiques architecturales communes aux bastides aixoises et marseillaises du 17ème siècle. (escalier à double révolutuion…

Ville de La Ciotat