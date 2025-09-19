Patrimoine Architectural de Petit-Canal Médiathèque Guy Fromager Petit-Canal

Accès libre et gratuite aux horaires d’ouverture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-20T00:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-21T00:00:00

Venez donc découvrir un pan du patrimoine architectural canalien.

Ce patrimoine est une pièce importante du puzzle, s’inscrivant parfaitement dans l’histoire du patrimoine bâti guadeloupéen !

Médiathèque Guy Fromager 97131 Petit-Canal 97131 Guadeloupe Guadeloupe +590690226763 Médiathèque de la Ville de Petit-Canal

Journées européennes du patrimoine 2025

@Villedepetitcanal