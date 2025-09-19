Patrimoine Architectural de Petit-Canal Médiathèque Guy Fromager Petit-Canal
Patrimoine Architectural de Petit-Canal 19 et 20 septembre Médiathèque Guy Fromager Guadeloupe
Accès libre et gratuite aux horaires d’ouverture.
Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-20T00:30:00
Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-21T00:00:00
Venez donc découvrir un pan du patrimoine architectural canalien.
Ce patrimoine est une pièce importante du puzzle, s’inscrivant parfaitement dans l’histoire du patrimoine bâti guadeloupéen !
Médiathèque Guy Fromager 97131 Petit-Canal 97131 Guadeloupe Guadeloupe +590690226763 Médiathèque de la Ville de Petit-Canal
Journées européennes du patrimoine 2025
@Villedepetitcanal