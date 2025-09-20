Patrimoine architectural du Bois Ruaud visite des lieux et lecture des paysages Le Bois Rouaud Chaumes-en-Retz

Si ce parc, créé en 1905 par Edouard André semble s’inscrire avec simplicité dans la continuité des jardins paysagers du 19e siècle, il nous révèle un geste paysager tout à fait remarquable l’allée d’arrivée. Pour le découvrir, rendez-vous à Chaumes-en-Retz.

Plantée de part et d’autre de petits groupes d’arbres de variétés différentes, décrite par Edouard André dans son « Traité général de la composition des parcs et jardins publié en 1879 », il s’agit d’une composition exceptionnelle par sa rareté, aucune allée de ce type ne semble, à ce jour, connue sur le territoire français. Le parc accueille une belle collection de roses anciennes.

accès libre

visite gratuite du parc

animation proposée dans le cadres des Rendez-vous aux jardins

Le Bois Rouaud Chéméré Chaumes-en-Retz 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 72 71

English :

Although this park, created in 1905 by Edouard André, appears to be a simple continuation of 19th-century landscaped gardens, it reveals a remarkable landscape feature: the arrival driveway. To discover it, visit Chaumes-en-Retz.

German :

Dieser Park, der 1905 von Edouard André angelegt wurde, scheint sich mit seiner Einfachheit in die Kontinuität der Landschaftsgärten des 19. Jahrhunderts einzureihen, offenbart uns aber eine ganz bemerkenswerte landschaftliche Geste: die Ankunftsallee. Um sie zu entdecken, begeben Sie sich nach Chaumes-en-Retz.

Italiano :

Sebbene questo parco, creato nel 1905 da Edouard André, sembri una semplice continuazione dei giardini paesaggistici del XIX secolo, presenta un elemento paesaggistico degno di nota: il viale d’arrivo. Per scoprirlo, visitate Chaumes-en-Retz.

Espanol :

Aunque este parque, creado en 1905 por Edouard André, parece una simple continuación de los jardines paisajistas del siglo XIX, tiene un elemento paisajístico destacable: la calzada de llegada. Para descubrirlo, visite Chaumes-en-Retz.

