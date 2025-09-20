Patrimoine architectural du manoir de Sourches Manoir de sourches Précigné

Patrimoine architectural du manoir de Sourches Manoir de sourches Précigné samedi 20 septembre 2025.

Participation : 5 euros par adulte

Etudiant : demi – tarif

Gratuit jusqu’à 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Ces visites, qui durent environ une heure, abordent l’architecture médiévale à travers la visite de la cuisine-boulangerie et de la chapelle, et l’histoire des jardins à travers un parcours commenté du jardin médiéval, du jardin à la française et du jardin de roses.

Manoir de sourches Sourches, 72300 Précigné Précigné 72300 Sarthe Pays de la Loire http://www.manoir-de-sourches.info Situé dans le bocage sabolien, sur une ancienne motte féodale, Sourches présente un ensemble de bâtiments : logis seigneurial, logement d’intendant, cuisine, boulangerie, chapelle et bâtiments de communs. Une suite de jardins met en valeur le manoir : jardin médiéval, jardin à la française, jardin de roses et chambre de verdure. Par Courtilliers : Autoroute A11, sortie Sablé, puis, jusqu’à Précigné, ou jusqu’à Courtilliers.

Journées européennes du patrimoine 2025

