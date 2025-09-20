Patrimoine architectural en réalité virtuelle Micro-Folie du Pays de Saint-Eloy Saint-Éloy-les-Mines

Patrimoine architectural en réalité virtuelle Micro-Folie du Pays de Saint-Eloy Saint-Éloy-les-Mines samedi 20 septembre 2025.

A partir de 10 ans

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Grace à la réalité virtuelle, profitez d’une exploration immersive en 360° de la cathédrale Notre-Dame de Paris, l’opéra Garnier, Pompéi ou encore Teotihuacan.

Micro-Folie du Pays de Saint-Eloy 97 rue Jean Jaurès 63700 Eloy-les-Mines Saint-Éloy-les-Mines 63700 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 15 79 00 19 https://www.paysdesainteloy.fr/sortir-se-divertir/musee-numerique-micro-folie La Micro-Folie est un lieu culturel s’articulant autour d’un musée numérique, d’une salle d’exposition et d’un espace de réalité virtuelle. Elle propose régulièrement des animations culturelles (ateliers, jeux, projections, conférences, etc.). Parking – Accessible PMR

© Ubisoft