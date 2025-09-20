Patrimoine architectural et art sacré Ancienne prison de Bourbourg Bourbourg

Patrimoine architectural et art sacré 20 et 21 septembre Ancienne prison de Bourbourg Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

L’ancienne prison Communale de Bourbourg est un bâtiment insolite et exceptionnel du 16ème siècle, classé aux Monuments Historiques en 1972. Cette prison est l’une des plus anciennes et curieuses de la région. Elle recèle de nombreux témoignages des prisonniers qui furent enfermés dans les cellules et les cachots encore imprégnés de leur douloureuse histoire. Un voyage inédit dans le monde carcéral de l’époque.

Durée de la visite : 30 minutes

Plus d’informations au 03 28 22 01 42 ou au 06 66 51 30 52 ou sur www.bourbourg.fr

Ancienne prison de Bourbourg Place du Général-de-Gaulle 59630 Bourbourg Bourbourg 59630 Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.bourbourg.fr »}]

