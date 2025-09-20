Patrimoine architectural incontournable La Maison du Père Brassart Huby-Saint-Leu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T12:30:00+

Fin : 2025-09-21T14:30:00+ – 2025-09-21T18:+

Exposition organisée par l’association Les Amis des Arts de l’Hesdinois

Exposition, vidéo des monuments, vente de cartes postales, sets de tables, sacs…

La Maison du Père Brassart Avenue du Maréchal Leclerc – 62140 Hesdin Huby-Saint-Leu 62140 Pas-de-Calais Hauts-de-France Dernier corps de garde d’Hesdin, la Maison du Père Brassart est située à l’entrée de la ville.

Ce bâtiment de briques hourdées au mortier de chaux comprend à l’extérieur une galerie couverte formant péristyle. Son toit à ardoises clouées sur volige est à 4 pans. Sa charpente constituée essentiellement de 2 fermes et de 2 demi-fermes sur les croupes enserre une imposante cheminée.

Certainement construit dans les années 1690-1700, il était situé à l’extérieur des fortifications sur un terre-plein isolé des eaux des fossés et protégeant « la vielle porte » ou porte d’Arras. entrée de ville venant d’Arras

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville d’Hesdin-la-Forêt et association les amis des arts de l’Hesdinois