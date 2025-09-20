Patrimoine architectural industriel gapençais : entre préservation et effacement Avenue d’Embrun GAP Gap

Patrimoine architectural industriel gapençais : entre préservation et effacement Avenue d’Embrun GAP Gap samedi 20 septembre 2025.

Patrimoine architectural industriel gapençais : entre préservation et effacement 20 et 21 septembre Avenue d’Embrun GAP Hautes-Alpes

Gratuit. Se munir d’un téléphone portable pour accéder aux documents numériques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Nous proposons une déambulation guidée sur les sites des principales anciennes implantations industrielles gapençaises. Chaque lieu sera l’occasion d’en tracer l’histoire industrielle et sociale et de mesurer l’état de conservation architecturale ou d’effacement du patrimoine. Un lien via QR Code permettra (sur les téléphones portables) de visionner des archives anciennes concernant ces lieux. Trajet de 2km. RV à l’heure fixée au 83 avenue d’Embrun.

Avenue d’Embrun GAP 83 Avenue d’Embrun 05000 GAP Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 51 40 06 Déambulation entre l’ancienne usine Nestlé, avenue Emile Didiier et l’ancienne usine Valisère, actuel Parking de Bonne, en passant par Imprimerie Louis Jean, Charmasson et usine Badin Bus ou automobile, parkings à proximité.

Nous proposons une déambulation guidée sur les sites des principales anciennes implantations industrielles gapençaises. Chaque lieu sera l’occasion d’en tracer l’histoire industrielle et sociale et à…

@Philippe Cottet