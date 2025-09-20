Patrimoine architectural sacré Église Saint-Jean-Baptiste Bourbourg

Patrimoine architectural sacré 20 et 21 septembre Église Saint-Jean-Baptiste Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Venez découvrir l’œuvre le Chœur de lumière à travers des visites commentées d’exception proposées par notre équipe pendant les temps d’ouverture.

Plus d’informations au 03 28 59 65 00 ou sur www.ciac-bourbourg.fr

Église Saint-Jean-Baptiste 10 Chem. du Ketelbout Straete, 59630 Bourbourg, France Bourbourg 59630 Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.ciac-bourbourg.fr »}]

CIAC Bourbourg